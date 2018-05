Marsiglia, Eyraud blinda Thauvin: "Non parte neanche per 80 milioni"

L'Olympique Marsiglia non ha alcuna intenzione di perdere Florian Thauvin in vista della prossima stagione. A confermarlo è stato il presidente dei biancazzurri Jacques-Henri Eyraud, intervistato da SFR Sport: "Thauvin non partirà neanche per 80 milioni di euro. Se dovesse arrivare un'offerta di questo tipo, non la prenderemmo in considerazione". L'esterno d'attacco francese quest'anno ha totalizzato 26 reti e 18 assist in 53 partite, conquistando anche la convocazione al prossimo Mondiale.