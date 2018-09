Marsiglia, Garcia: "Vogliamo restare secondi. Genesio ottimo tecnico"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domani il Marsiglia sarà ospite del Lione per un match che si prospetta pieno di colpi di scena e alla vigilia della gara Rudi Garcia ha elogiato il collega Bruno Genesio dopo la vittoria conquistata dall'OL in casa del Manchester City in Champions League: "Per il calcio francese, è davvero un grande risultato. Colgo l'occasione per dire che è anche merito del suo allenatore. Bruno Genesio è un ottimo allenatore, che ha aiutato al Lione a qualificarsi alla Champions League, dopo una gara molto combattuta, e hanno vinto in casa del Manchester City. È un allenatore francese di qualità. La vittoria contro il Monaco può servirci per capire che possiamo battere chiunque. Vogliamo davvero restare al secondo posto".