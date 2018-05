Marsiglia, le richieste di ingaggio di Fellaini bloccano la trattativa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marouane Fellaini è in scadenza di contratto e dovrebbe lasciare il Manchester United tra pochi giorni. Il centrocampista belga piace a diversi club europei tra cui anche il Milan ma l'Olympique Marsiglia sembra in vantaggio in questo momento. Tuttavia la trattativa si sarebbe bloccata dopo le richieste di ingaggio fatte da Fellaini al club francese.