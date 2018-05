Marsiglia, Payet in dubbio per la finale di Europa League

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver saltato la sfida contro il Guingamp, Dimitri Payet è in forte dubbio per la finale di Europa League in programma mercoledì: "Ho avuto un piccolo allarme. Per non farlo peggiorare, abbiamo preferito non farmi giocare. Spero di essere pronto per mercoledì ma dovrò stare molto attento".