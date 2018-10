Marsiglia, Rudi Garcia recupera Rami e Thauvin per la sfida contro il Caen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie per Rudi Garcia che per la sfida contro il Caen in programma domani, ha recuperato due pedine importanti. Assente dalla gara contro il Francoforte di tre settimane fa, Adil Rami è rientrato in gruppo e sarà a disposizione del tecnico così come Florian Thauvin, che non aveva viaggiato a Limassol giovedì in Europa League a causa di un problema al tallone ma sarà regolarmente convocato.