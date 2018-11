Marsiglia, Rudi Garcia spegne le voci su Balotelli: "Non è nostra priorità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Balotelli (28) dal Nizza al Marsiglia a gennaio? No, secondo le recenti dichiarazioni di Rudi Garcia. Il tecnico ex Roma, ora alla guida dell'OM, ha detto attraverso i microfoni dei francesi di RMC Sport: "L'ingaggio di Balotelli non è una priorità per il Marsiglia, credo che non sarebbe opportuno avanzare delle pretese economiche importanti alla nostra dirigenza. Non sarebbe razionale", le parole di Garcia che ha dunque allontanato l'arrivo dell'ex Inter, Milan e Manchester City.