Marsiglia, Thauvin salta il Nizza: problemi ad un tallone

L'Olympique Marsiglia questa sera alle 21 affronterà il Nizza in campionato ma Rudi Garcia dovrà fare a meno di Florian Thauvin. L'attaccante francese infatti non è stato inserito nella lista dei convocati perché è ancora alla prese con un problema al tallone accusato in Nazionale e che gli ha già fatto saltare la sfida con la Germania.