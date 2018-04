Marsiglia, Zubizarreta: "Lazio fuori? Nel calcio nulla è scontato"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Andoni Zubizarreta, direttore sportivo del Marsiglia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio delle semifinali di Europa League: "Il sorteggio va bene perché siamo in semifinale. Siamo molto felici e abbiamo già affrontato il Salisburgo ai gironi pareggiando a Marsiglia. Speriamo di fare meglio. Vogliamo fare una squadra competitiva, dinamica, veloce e che giochi in attacco, per rendere felici il nostro pubblico. Abbiamo lavorato bene negli ultimi 18 mesi e siamo felici di essere qui. Non ho visto la partita contro la Lazio perché eravamo in campo ma abbiamo comunque imparato che non c'è nessun qualificato prima di giocare, l'abbiamo visto che con Barcellona e Roma, oppure con la Juventus che ha messo in seria difficoltà il real Madrid. Rudi Garcia? Sta facendo un grande lavoro insieme a tutto lo staff tecnico. Nonostante i momenti difficili della stagione siamo riusciti a rimetterci in piedi. Il tecnoico ha la giusta personalità per guidare la squadra. Non ho visto le partite di Roma e Juve ma ripeto, nel calcio non ci sono partite scontate, la Juve poteva farcela ma non è andata bene, succede. Il calcio è così ed è sempre tutto aperto".