Mascherano sull'addio di Neymar: "Ha lasciato un grande vuoto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javier Mascherano, jolly del Barcellona, ha parlato ai microfoni di ESPN della partenza di Neymar: "Quando un giocatore della qualità di Neymar lascia la tua squadra, si avverte sempre un grande vuoto per l'importanza che aveva in campo. Abbiamo dovuto cambiare il nostro modo di giocare: è arrivato Dembélé, che non ha ancora potuto dimostrare nulla a causa dell'infortunio che ha subito troppo presto. È stato un duro colpo, non ce lo aspettavamo".