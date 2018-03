Masterful Messi. I titoli della stampa inglese sul 10 del Barça

Tutti ai piedi di Leo Messi. Anche la stampa inglese, il giorno dopo l'eliminazione del Chelsea dalla Champions League, esalta il campione argentino autore di prestazione fantastica al Camp Nou, condita dalla doppietta decisiva. "Magic Messi", il titolo del Telegraph, mentre il Sun e il Daily Star puntano il dito contro Courtois, portiere dei Blues che ha subito i due gol di Messi enrambi sotto le gambe ("Court out" il titolo). Per il Gurdian, invece, Messi - che ha raggiunto i 100 gol in Champions - è semplicemente imperioso ("Masterful").