Matthaus: "James? E' come se non facesse parte della squadra"

Dure critiche di Lothar Matthuas ai giocatori del Bayern Monaco, in particolare a James Rodriguez, dopo il ko per 3-0 contro il Borussia Monchengladbach. "James si sente offeso quando non gioca titolare. Quando è titolare gioca come se non facesse parte della squadra. Ma i giocatori che sono al Bayern, club di classe mondiale, devono essere contenti di giocare in una squadra così importante - riporta il sito Uol - il tecnico pensa al calcio tutto il giorno, si identifica totalmente con il club e poi deve pagare il conto per una rosa che non è stata rinforzata sufficientemente dal club. Si poteva tentare di acquistare Griezmann o Bale".