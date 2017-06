Mayoral: "In questo momento non mi interessa il mio futuro al Real"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante del Real Madrid Borja Mayoral ha parlato così dopo la vittoria della Nazionale spagnola Under 21 contro la Serbia: "Non mi importa molto pensare al mio futuro al Real in questo momento. Sono concentrato solamente sull'Europeo, poi vedremo cosa succederà". Mayoral nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Wolfsburg.