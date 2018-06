Mbappé rivela: "Sono stato vicino all'Arsenal ma ho scelto il PSG"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante francese Kylian Mbappé ha rivelato di essere stato vicino ad un trasferimento all'Arsenal prima di optare per il PSG: "Ho incontrato Arsene Wenger, che è un grande allenatore. Ha una grande reputazione qui in Francia, è rispettato e sa come far crescere giovani giocatori. L'Arsenal è stata una vera opzione per me. Abbiamo valutato i vantaggi e gli svantaggi di tutti i club, ma la mia famiglia mi ha detto che doveva essere una mia decisione e ho deciso di venire al PSG".