© foto di J.M.Colomo

Ultime sul futuro di Leo Messi direttamente da As. Un portavoce del Barcellona, una fonte non resa nota del quotidiano spagnolo, ha dichiarato infatti di non essere a conoscenza di un ipotetico incontro tra l'asso argentino, il Manchester City e Pep Guardiola. "Non siamo a conoscenza di questa diceria - ha spiegato il portavoce - ma la cosa più importante è che Leo è qui con noi. Lui ama i suoi tifosi, la sua città e il suo club, non si muoverà".