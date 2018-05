Meteora all'Inter, campione col Porto: Telles il migliore della Liga NOS

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'Inter non ha lasciato un grandissimo ricordo: 21 presenze, raramente al di sopra della sufficienza. Con il Porto, però, Alex Telles ha appena vinto il campionato portoghese. E non solo: il laterale brasiliano è stato infatti eletto come miglior giocatore della Primeira Liga dal sito specializzato whoscored.com, nell'ambito di una classifica stilata in base alla media voto. Da meteora in Serie A a campione in Portogallo, il passo è breve.