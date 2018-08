Meyer: "Ho scelto il Crystal Palace perché ho sentito grande fiducia"

© foto di NewsPix/Image Sport

Max Meyer, nuovo rinforzo del Crystal Palace, ha spiegato al London Evening Standard la scelta di trasferirsi in Premier League al termine della sua esperienza allo Schalke 04: "A fine giugno sono stato informato dell'interesse del Crystal Palace e ho incontrato la società sia in Germania che a Londra. Ho sentito tanta fiducia e notato un grande sforzo per prendermi, così ho deciso di accettare". Il centrocampista offensivo, accostato anche a Roma, Milan e Juventus, è appena arrivato a parametro zero.