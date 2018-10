Michael Laudrup dice no al Real. L'agente: "Non è il momento giusto"

Michael Laudrup avrebbe detto no alla panchina del Real Madrid, secondo il suo agente Byram Tutumlu, che ha parlato al quotidiano AS. Queste le sue parole: "Laudrup non sta cercando un'opportunità per allenare il Real Madrid, bensì una situazione ideale per farlo. Per come sta il Real Madrid adesso, non è il momento giusto. In futuro sarebbe orgoglioso di allenare il Real Madrid perché ama il club, ma l'instabilità della politica sportiva attuale non convince".