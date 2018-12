© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha parlato così Ignazio Abate, difensore del Milan, ai microfoni di Sky Sport dopo la squalifica con l'Olympiacos. "Sappiamo solo che è una serata amara, eravamo partiti bene e la squadra era ben messa in campo. Non dovevamo prendere il primo gol e poi la partita si è messa nel loro binario. Gli episodi ci hanno girato contro, abbiamo preso gol su un angolo, su una deviazione ed un calcio di rigore. Il rammarico è che dovevamo arrivare a questa partita già qualificati, ci concentreremo soltanto sul campionato per raggiungere la qualificazione in Champions. Sapevamo che era un ambiente difficile, c'è stato di tutto ma in Europa non è concepibile una cosa del genere. Dobbiamo credere in più nei nostri mezzi, avevamo tutte le carte in regola per poterla vincere e serve quello step in più".