Mirror: "Kane's Russia roulette". L'agonia di Tottenham e Inghilterra

L'edizione odierna del Mirror dedica spazio - assieme al tracollo del Manchester United in Champions League contro il Siviglia - anche alla situazione di Harry Kane. L'infortunio dell'attaccante tiene in ansia sia il Tottenham che l'Inghilterra, visto che lo stop di almeno sei settimane ne mette a rischio la presenza ai Mondiali in Russia. "Kane's Russia roulette", il titolo del quotidiano che parla di agonia per Tottenham e Nazionale inglese.