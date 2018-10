© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' tra i candidati alla vittoria del Pallone d'oro, ma Luka Modric (33) attraverso France Football ha fatto il nome di alcuni calciatori che secondo lui meriterebbero il premio. "Per me Varane, Griezmann, Mbappé, Cristiano Ronaldo e Messi sono in lizza", le parole del centrocampista croato del Real Madrid che ha poi elencato le tre gare rimaste nella sua memoria: "Il 4-1 in finale di Champions contro la Juventus, un anno e mezzo fa. Ricordo anche il 3-1 contro il Barcellona in Supercoppa, così come il 3-0 rifilato all'Argentina nell'ultimo Mondiale", ha detto.