Monaco, Fabinho: "Mourinho grande manager, voglio un club vincente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua a strizzare l'occhio al Manchester United Fabinho, centrocampista del Monaco corteggiato dai Red Devils. Il brasiliano ha parlato infatti di José Mourinho spiegando di voler lavorare con un grande manager come lui: "Mourinho è un ottimo manager. Vorrei lavorare con grandi manager per saperne di più sul calcio, imparare nuove cose. Il mio sogno è arrivare alla nazionale, giocare la Coppa del Mondo 2018 e al livello di club è arrivare in un grande club che lotta per essere sempre campione, con una mentalità vincente. Potrebbe essere in Spagna, in Inghilterra, in Francia. Voglio giocare per un club che combatte per vincere la Champions League. Questo è quello che sto cercando".