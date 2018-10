Monaco, follia di Andrea Raggi: espulso per un pugno a Grenier

© foto di Imago/Image Sport

Il Monaco è in crisi nera e l'umore dei giocatori ne risente. In un momento di nervosismo in area di rigore, il difensore italiano Andrea Raggi ieri pomeriggio ha rifilato un pugno in faccia all'ex Roma Clement Grenier. Il classe '84 è stato così espulso a fine primo tempo e ora rischia fino a quattro giornate di squalifica. E intanto il Monaco, sconfitto 1-2 in casa dal Rennes, si ritrova terzultimo in classifica con soli sei punti dopo nove giornate di Ligue 1.

Guarda il video del brutto episodio che ha coinvolto Raggi e Grenier: