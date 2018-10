Monaco, Gallas promuove il neo-tecnico Henry: "Appassionato vero"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

L'ex difensore William Gallas, compagno di squadra di Thierry Henry ai tempi dell'Arsenal, ha così parlato del connazionale nominato da poche ore come erede di Jardim sulla panchina del Monaco: "Parliamo della persona giusta per quel lavoro: è un appassionato vero. Quando giocava conosceva tutti i giocatori di Ligue 1, Ligue 2 e anche del National (terzo livello transalpino, ndr). Gli serviva solo la giusta proposta per allenare, e questa per il destino è arrivata proprio dove ha cominiciato da calciatore: anche l'Aston Villa gli aveva offerto un posto, ma ha rifiutato", le sue dichiarazioni riprese dal Sun.