Monaco, Henry: "Due anni incredibili con Martinez, via con tristezza"

Il Monaco ha annunciato il nome del nuovo tecnico, Thierry Henry che dovrà lasciare dunque la nazionale belga dove era impegnato come assistente di Roberto Martinez. L'allenatore francese dopo l'annuncio ufficiale ha voluto salutare la Federazione e tutto lo staff attraverso il proprio account di Twitter: "È con grande tristezza che devo dire addio alla squadra belga. Ho passato due incredibili anni ad aiutare Roberto Martinez a guidare questo gruppo di giocatori meravigliosi e di talento che oggi sono cresciuti. Vorrei ringraziare la Federazione belga, Roberto, tutto lo staff e i giocatori per aver permesso a un francese di sentirsi a Belgian Red Devil. Vi auguro il meglio per il futuro e sono sicuro che farete grandi cose".

So it’s with great sadness that I must say goodbye to the Belgium National Team. I have had an incredible two years helping Roberto Martinez coach this wonderfully talented group of players and watch them blossom into the great side they are today. I would like to thank... pic.twitter.com/JGoVCCIqME

— Thierry Henry (@ThierryHenry) 13 ottobre 2018