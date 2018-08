Monaco, il terzino Jorge verso il Porto. Accordo trovato a 8,5 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come si apprende da L'Equipe, il terzino Jorge del Monaco è ormai ad un passo dal lasciare la società del Principato. In uscita dalla compagine monegasca, il laterale mancino brasiliano classe '96 viene segnalato vicinissimo ad accasarsi al Porto, dato che i lusitani hanno trovato l'accordo per rilevarlo a circa 8,5 milioni di euro. Sul calciatore c'era anche il Nantes.