Monaco, Jardim: "Fatta giustizia ma non è finita, testa sulle spalle"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria arrivata nei minuti di recupero contro il St. Etienne e il secondo posto recuperato, il tecnico del Monaco Leonardo Jardim ha detto: "Questa vittoria è giustizia. Solo quello! Soprattutto per il secondo secondo durante il quale Monaco ha fatto una partita per vincere. Abbiamo fatto girare la palla, sfortunatamente Ruffier ha fatto due o tre parate fantastiche. Mi sono congratulato con lui dopo la partita. Nel calcio, è così. La giustizia arriva spesso, anche alla fine della partita. La cosa più importante era vincere e prendere tre punti. Ma attenzione, non è finita. Abbiamo un vantaggio, come avevamo prima e lo abbiamo perso. Dobbiamo tenere la testa sulle spalle. Quel che è certo è che se vinceremo la prossima partita a Troyes, andrà bene".