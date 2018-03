Monaco, Jardim: "Il PSG non è solo Neymar. Jovetic-Falcao? Funziona"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo quelle di Emery arrivano anche le dichiarazioni di Leonardo Jardim, tecnico del Monaco, alla vigilia della finale di Coppa di Lega contro il PSG: "Domani sarà importante segnare più di un gol contro il PSG, giocando meglio di loro. Dovremo proporre il nostro gioco come al solito senza perdere equilibrio. Sarà fondamentale la concentrazione per tutto l'arco della partita. Quanto peserà l'assenza di Neymar nel PSG? La loro è una squadra che non dipende da una sola individualità. Hanno moltissimi giocatori di grande qualità come Di Maria o Draxler. I giocatori rientrati dalle nazionali? Hanno avuto solo due giorni a disposizione per preparare questa finale: dovranno essere bravi a dimenticare tutto quello che hanno vissuto finora per focalizzarsi solo sulla gara di domani. Mi fido dei miei ragazzi, hanno tutta l'ambizione che serve per vincere. La coppia Jovetic-Falcao? Entrambi amano giocare con la palla fra i piedi. Sono simili e non è mai facile far coesistere due giocatori del genere, ma fra loro funziona".