Monaco, Jardim: "PSG? Ho due anni con chi ha puntato su di me"

E' già iniziato il tototecnico in casa PSG, dove la panchina di Emery scotta e il futuro appare già scritto. Leonardo Jardim, del Monaco, si è però tolto dalla corsa alla guida tecnica dei capitolini: "Ho due anni di contratto con il club che ha sempre puntato e creduto in me, quindi sono molto felice dove sono", ha assicurato il a O Jogo.