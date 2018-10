Monaco, l'esonero di Jardim è costato ben sette milioni di euro

Nonostante il terzultimo posto in classifica a quota sei punti, non è certo stato facile per il Monaco decidere di esonerare Leonardo Jardim, anche per questioni economiche. Come riporta A Bola, infatti, il club monegasco ha dovuto sborsare ben sette milioni di euro come indennizzo per risolvere anticipatamente il contratto del suo allenatore. Il sostituto di Jardim, adesso, potrebbe essere Thierry Henry.