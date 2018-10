Monaco, le prime parole di Henry: "Tornare qui è speciale, non vedo l'ora"

Thierry Henry è da poche ore il nuovo allenatore del Monaco. L'ex stella francese ha lasciato lo staff tecnico della nazionale belga, con cui aveva partecipato all'ultimo Mondiale, e adesso è pronto alla sua prima grande esperienza in panchina. Titì si è così espresso subito dopo l'ufficializzazione dell'incarico: "In prima battuta grazie all'AS Monaco per avermi dato l'opportunità di allenare questa squadra, per me è una cosa speciale. Sono molto contento di tornare qui e spero di raggiungere gli obiettivi che ci aspettiamo. Non vedo l'ora di incontrare i calciatori per iniziare a lavorare tutti insieme".