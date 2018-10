Monaco, mercoledì la presentazione del nuovo tecnico Henry

© foto di Image Sport

Dopo aver esonerato Jardim, il Monaco ha annunciato l'arrivo in panchina di Thierry Henry. L'ex stella francese è stato il secondo di Martinez nella nazionale belga fino ad ora, ed è pronto per iniziare questa nuova avventura come allenatore. Henry è atteso nel Principato per domani mentre mercoledì è in programma la sua conferenza stampa di presentazione.