Monaco, Pellegri si ferma ancora: operato all'adduttore sinistro

La sfortuna continua a perseguitare Pietro Pellegri. Il giovane attaccante del Monaco, prelevato a gennaio dal Genoa per 25 milioni, già fermato per diverso tempo dalla pubalgia, è stato operato all'adduttore sinistro e non sarà disponibile per almeno un mese. La conferma è arrivata direttamente dal mister Leonardo Jardim: "Il ragazzo è davvero sfortunato, è arrivato a gennaio con dei problemi e continua ad averne. Non so se questo derivi dalla pubalgia. La mia esperienza mi dice che starà fuori almeno un mese".