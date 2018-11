Monaco, Rybolovlev non lascia nonostante le accuse di corruzione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Accusato di corruzione e di altri reati contro il patrimonio, il presidente del Monaco Dimitri Rybolovlev non è comunque intenzionato a cedere il club. Il suo portavoce Dimitri Checkin ha dichiarato: "Il presidente intende continuare a sostenere lo sviluppo della società come fatto dal 2011 in poi". Il Principe Alberto II, parlando a Mediapart ha dichiarato: "Dobbiamo lasciare che la giustizia faccia il suo corso. Se le accuse verranno confermate, allora penso che lascerà di sua spontanea volontà il ruolo che ha nel club. Per ora la presunzione di innocenza deve essere rispettata, a meno che non decida di porre fine già da ora al suo ruolo di proprietario e presidente senza aspettare la sentenza".