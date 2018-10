Monaco, Vasilyev accoglie Henry: "Scelto per conoscenza e passione"

Dopo Leonardo Jardim, al Monaco ecco Thierry Henry. Da poco è ufficiale: è il nuovo allenatore del club monegasco. E il vicepresidente Vadim Vasilyev gli ha voluto dare il benvenuto tramite il sito ufficiale della società: "La sua conoscenza del calcio, la sua passione per il gioco, la sua voglia di essere sempre al massimo del livello e la sua connessione con i nostri colori hanno fatto della sua candidatura una realtà. Thierry sa cosa lo aspetta e non vede l'ora di esordire. Può contare sulla nostra fiducia e tutto il nostro appoggio per generare una nuova dinamica nella squadra e portare a termine la sua missione".