Monaco, Vasilyev: "Situazione grave, dobbiamo sforzarci per uscirne"

Il vice-presidente del Monaco, Vadim Vasilyev dopo il pareggio arrivato in casa contro il Dijon ha commentato il momento di grande difficoltà che sta vivendo il club nonostante l'arrivo di Henry: "Non è abbastanza. Soprattutto quello che ho visto nei primi 60 minuti. Siamo in pericolo. Non è perché il club si chiama Monaco che usciremo da questa situazione. È dalla consapevolezza della serietà di questa situazione, individuale ma anche collettiva e passa anche attraverso una reazione, dal lavoro e dallo stato mentale. Sono consapevole della situazione. Lavoriamo in buone condizioni. Siamo tutti ben pagati e siamo tutti qui perché vogliamo portare avanti questo club. Chiedo a tutti, non solo ai tifosi, ma all'intero gruppo di essere consapevole della gravità della situazione e fare ogni sforzo per cavarsela. Faremo affidamento su giocatori che hanno il desiderio e l'orgoglio di indossare i colori del rosso e del bianco. Questo non è il nostro posto, non abbiamo scuse. Questo club merita molto meglio ed è nostro dovere mostrarci molto meglio nei confronti di questo club".