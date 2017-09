Monaco, Vasilyev su Lemar: "Non è stato semplice trattenerlo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il vice-presidente del Monaco, Vadim Vasilyev, ha parlato ai microfoni di TASS delle tante offerte ricevute dal club del Principato per Thomas Lemar: "Thomas voleva andare al Liverpool o all'Arsenal. Non è stato facile trattenerlo, ma abbiamo deciso di comune accordo che fosse meglio continuare insieme. È un giocatore molto importante per noi: perderlo avrebbe inciso negativamente sulla squadra e sull'intera stagione".