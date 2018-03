Montero da due passi: lo Sporting passa in vantaggio sul Plzen

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Fredy Montero firma l'1-0 tra Sporting e Plzen al 45'. Pallone messo al centro dalla sinistra da Bryan Ruiz per Fabio Coentrao, che si coordina per una magnifica sforbiciata servendo l'assist per il colombiano che, tutto solo davanti a Hruska, di giustezza realizza il vantaggio.