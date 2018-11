Morientes ricorda: "Fui vicino al Barça nel 2002, mi cercò anche l'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha giocato dal 1997 al 2003 al Real Madrid, per poi trasferirsi in prestito al Monaco e lasciare definitivamente le merengues nel gennaio 2005. Fernando Morientes non ha mai avuto problemi a giocare contro i bianchi di Spagna, a tal punto da eliminare proprio il Real in Champions nel 2003. Adesso l'ex punta ha ammesso attraverso El Dia Después: "Nel 2002 arrivò Ronaldo al Real Madrid, un dirigente merengue mi disse che dovevo salutare la squadra e che il Barcellona era uno dei club più interessati. C'era l'accordo ma i catalani non erano pronti dal punto di vista economico col Real, nel frattempo ci fu l'inserimento dell'Inter. Alla fine il fax da Barcellona non è mai arrivato, decisi così di restare ancora al Real pur sapendo che avrei trovato poco spazio", le parole del Moro.