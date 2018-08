Mourinho attacca il Man City: "Club ricco, ma la classe non si compra"

© foto di Imago/Image Sport

In un documentario sulla scorsa stagione del Manchester City è stato criticato lo stile di gioco dei cugini del Manchester United. José Mourinho è stato etichettato come un allenatore che 'mette il bus' davanti al portiere e in un'intervista rilasciato a Sky Sport il manager portoghese, a precisa domanda, ha controbattuto: "Non bisogna essere irrispettosi per creare una grande pellicola. Il Manchester City può essere un club ricco e può comprare i migliori giocatori del mondo, ma la classe non si compra. E con questo documentario l'hanno dimostrato chiaramente".