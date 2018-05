Mourinho da zero tituli, il Man United deve accontentarsi del 2° posto

© foto di Imago/Image Sport

Stagione da dimenticare per il Manchester United sconfitto anche in finale di FA Cup contro il Chelsea. I Red Devils hanno chiuso l'anno senza alcun trofeo dopo la doppietta della scorsa stagione e devono pertanto accontentarsi del secondo posto in Premier League arrivati dopo alcuni anni di purgatorio. Tuttavia la distanza dal Manchester City è stata netta e Mourinho dovrà ripartire da una programmazione nuova e un mercato oculato per riportare dei trofei a Old Trafford. Questa volta è lo Special One a chiudere a zero tituli...