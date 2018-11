© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa in vista del derby contro il City, il tecnico del Manchester United José Mourinho ha parlato così della squadra di Pep Guardiola: "La gara? Se pareggiamo restiamo a -9, se perdiamo andiamo a -12 ma non penso sia il modo giusto per avvicinarci alla partita. Penso che dobbiamo pensare solo alla gara, che è già difficile di suo". Stuzzicato poi sulla faccenda Football Leaks e sui presunti illeciti del City in tema di Fair Play Finanziario, Mourinho preferisce evitare la polemica: "Sono concentrato sul mio lavoro, sul calcio, devo pensare al City solo come squadra".