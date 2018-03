Mourinho: "Man' United eliminato? Nulla di nuovo per questo club"

© foto di Imago/Image Sport

Il manager del Manchester United José Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Siviglia: "Non abbiamo tempo per fare un drammi per questa sconfitta perchè sappiamo che sabato prossimo giochiamo. Il calcio non è la fine del mondo, non abbiamo tempo per essere tristi. Mi sono seduto su questa sedia due volte prima. Col Porto e con il Manchester United eliminato, col Real Madrid e con il Manchester United eliminato. Quindi non è niente di nuovo per questo club".