Josè Mourinho è stato multato per aver detto testualmente, e per poi esser stato ripreso dalle telecamere di BT Sport, "fuck off, sons of bitches". Improperi in diretta mondiale di dieci giorni fa che risalgono al post sfida contro il Newcastle, ha fino al tardo pomeriggio di venerdì per spiegare le sue motivazioni e per presentare la sua difesa ma rischia la squalifica contro il Chelsea.