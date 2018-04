Mundo Deportivo verso Siviglia-Barcellona: "Primo titolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina con la Copa del Rey e la finale che si giocherà domani tra Barcellona e Siviglia titolando: "Primo titolo". Il riferimento è a coloro che sono pronti ad alzare il primo trofeo con la maglia del Barça. Da Coutinho fino a Paulinho e Dembelé senza scordarsi di Valverde. Messi invece ha già segnato 30 gol in carriera agli andalusi e va a caccia del 31° trofeo in carriera.