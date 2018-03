Nagatomo: "Galatasaray ottima scelta in vista del Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Yuto Nagatomo, terzino dell'Inter in prestito al Galatasaray, ha parlato della sua scelta di volare in Turchia, come riportato da FcInterNews: "Sto molto bene qui. Venire al Galatasaray è stata un'ottima scelta in vista del Mondiale in Russia. Il trasferimento potrà anche aspettare la fine della competizione. Da parte mia, avrò pazienza e non forzerò la mano col club".