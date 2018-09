Nantes e Reims non si fanno male: primo 0-0 di giornata in Ligue 1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non si fanno male Nantes e Reims in questa prima sfida di giornata in Ligue 1. Finisce 0-0, un risultato che fa sicuramente più felice la squadra ospite che quella casa, anche in virtù della classifica. Il Reims veniva da due sconfitte consecutive e ritrovare punti è già un successo, mentre il Nantes resta impelagato nelle zone basse. Ma, chiaramente, è ancora presto per parlare di questo.

LIGUE 1 - TURNO 5°

Nizza-Rennes 2-1

PSG-St. Etienne 4-0

Caen-Lione 2-2

Amiens-Lille 2-3

Dijon-Angers 1-3

Montpellier-Strasburgo 1-1

Tolosa-Monaco 1-1

DOMENICA 16 SETTEMBRE

Nantes-Reims 0-0

17 Bordeaux-Nimes

21 Marsiglia-Guingamp