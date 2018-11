Nantes, fissato il prezzo per la rivelazione Sala: 28 milioni di euro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta il Daily Mail, il Nantes avrebbe fissato il prezzo per l'attaccante Emiliano Sala, rivelazione della prima parte di Ligue 1. Per il giocatore, il club francese chiede circa 28 milioni di euro, nonostante la valutazione si attesti intorno ai 12 milioni. Interessati alcuni club di Premier, come Everton, Wolverhampton e West Ham.