Nantes-Ranieri, è finita. Sabato l'ultima partita per il tecnico italiano

È finita dopo solo un anno l'avventura di Claudio Ranieri al Nantes. A confermare la notizia è il presidente del club Waldemar Nita: "Dobbiamo ringraziarlo per tutto il lavoro che ha svolto. Ieri ha salutato tutti. Ci dispiace, ma è così la vita". Già martedì Ranieri aveva lasciato intendere l'addio a fine stagione. Quando manca una giornata dal termine, i gialloverdi sono decimi in classifica. Sabato l'ultima partita, in casa contro lo Strasburgo.