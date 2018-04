Nantes, Ranieri: "Sconfitte che fanno male, persa la gara in tre minuti"

© foto di Imago/Image Sport

Terza gara senza vittoria per il Nantes sconfitto anche in casa del Monaco. Dopo la gara Claudio Ranieri ha detto: "Le sconfitte fanno male, eravamo in vantaggio 1-0 e in tre minuti abbiamo perso la partita. Comunque, abbiamo fatto una buona gara, ben controllata. E poi sono arrivati questi due gol, contro i grandi giocatori, dobbiamo fare di più. Tuttavia, se sono rimasto deluso dal secondo tempo contro il Saint-Etienne, stavolto sono soddisfatto della qualità della nostra prestazione contro una grande squadra come il Monaco, dove ho vissuto due anni bellissimi".