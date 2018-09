Nations League, a punteggio pieno Bulgaria, Georgia e Macedonia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle tre partite previste alle ore 18 per le Leghe C e D di Nations League si è assistito ad una buona prosecuzione di quanto fatto all'esordio per le tre selezioni che hanno conquistato sei punti. Il gol di Vasiliev basta alla Bulgaria per vincere 1-0 sulla Norvegia, mentre nelle due partite di Lega inferiore vincono sia Georgia (1-0 sulla Lettonia) che la Macedonia (2-0 con l'Armenia, nel quale ha chiuso i conti Pandev). Queste tre squadre sono tutte a punteggio pieno nei loro raggruppamenti. Eccone le singole classifiche di ogni girone:

LEGA C - Gruppo 3

Bulgaria 6

Norvegia 3

Slovenia 0*

Cipro 0*

LEGA D

Gruppo 1

Georgia 6

Andorra 1*

Lettonia 1

Kazakistan 1*

Gruppo 4

Macedonia 6

Armenia 3

Liechtenstein 0*

Gibilterra 0*

*= una partita in meno.